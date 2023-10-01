大火最後失蹤者下半身遭埋　家屬憑隨身物認屍

台灣屏東縣屏東市科技產業園區明揚國際高球廠上月22日發生起火爆炸，搜救人員上周六（9月30日）尋獲最後一名失蹤員工傅姓男子的遺體。台媒周日（10月1日）報道，消防員先在縫隙中發現傅男遺體上半身，並根據附近散落的項鏈及眼鏡，確認其身份。

屏東縣長周春米表示，搜救人員最初按工作區域，研判傅男有可能在工廠右側，搜索數日無果後改道搜尋左側區域，並於上周六上午8時45分左右發現傅男遺體，家屬經傅男的隨身物品確認身份。由於遺體下半身當時被機器壓住，搜救人員需動用大型機器才能順利拉出遺體，最終於當天下午2時45分獲送上救護車，移往屏東市立殯儀館，傅男家屬一直在旁守候，更說到「下班了，回家了。」

今次事故共造成10人死亡，其中包括4名消防員，縣政府擬於周四（10月5日）為他們舉辦聯合公祭。此外，消防局上周六結束搜救行動後，將對高球廠作最後清查，除檢方指示保安範圍外，其餘交還明揚公司處理。周春米指，縣政府未來將與經濟部就園區消防安全進一步檢討，包括未來是否安排消防分隊進駐，確保園區內工廠、員工及周遭居民的安全。