料逾2100萬人搭飛機出行　機票價格大幅下降惹議

中秋併十一長假共有8日假期，民航局近日發布消息稱，預計將有超過2,100萬名旅客搭乘航班出行，將保障航班13.7萬班。航旅縱橫大數據顯示，長假期間的日均航班量比2019年同期增長約20%，但截至上月25日，機票預訂量僅恢復至2019年同期水準。有網民發文，提前預訂機票，但近期發現機票價格「大跳水」，引起熱議。

內媒上周六（9月30日）報道，「機票價格大跳水」的話題近日引發全網熱議，大量旅客發文指，提前購買的機票突然大幅降價，部分旅客在9月初下單的機票價格相比當前價格出現50%的降幅，「損失」數千元（人民幣，下同）。有旅客以2,886元（約3,128港元）提前購買從江蘇南京至新疆烏魯木齊的機票，隨後發現同一航班的機票降價至1,755元（約1,903港元）。

原以為提前預約機票比較優惠，詎料此次剛好相反，網民直言心態「崩」了。業內人士分析，最主要原因可能是航空運力大幅增加，導致運力過剩。惟有業內人士透露，部分航空公司回饋，即使放出低價，上座率也沒有明顯提高。