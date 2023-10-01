男子動邪念遭罰款　揭歌廳違法聘未成年少女

河北省唐山市近日網上流傳一份日期為上周二（9月26日）的「行政處罰決定書」，內容指男子秦某某因動了嫖娼心思被承德警方罰款500元（人民幣，下同，約537港元），這份未知真偽的處罰書，卻牽扯出秦某某光顧的KTV居然聘請了多名未成年少女。

據網傳截圖顯示，處罰書由承德市公安局鷹手營子分局營興派出所發出，書上顯示秦某某在今年4月3日到營子區藍水晶KTV唱歌，在點歌廳內有償陪侍人員王某作為陪唱，期間秦某某問王某是否出台賣淫，王某稱拒。雙方雖無賣淫嫖娼行為，但已提及賣淫嫖娼一事，且他向王某轉帳1,000元（約1,074港元）是為了博取好感，從而能與王某發生賣淫嫖娼行為。然而，涉事派出所未有回應處罰書孰真孰假。

惹人熱議的是，上述「涉案」的有償陪侍人員王某只有15歲。根據承德市鷹手營子礦區人民政府官網公布的3份行政處罰決定書，藍水晶KTV的相關人員與秦某某幾乎同時遭到處罰。令人震驚的是，處罰顯示該KTV涉案未成年人卻多達7名，年齡介乎14至17歲。主要處罰對象有3人，詹某為法人和投資人，王某為經理，郭某則為投資人和直接負責人。他們各被罰款2萬元（約2.2萬港元）及移送起訴。該KTV在本年7月10日因未依規定的期限公示年度報告被列入營業異常名錄。另外，上述3份處罰書至上周五（9月29日）皆已從官網刪除。