婦人遭冒名頂替生活潦倒　30年後始揭驚人真相

吉林省長春市在藥店打工的49歲女子朱麗春，3年前發現其中考錄取通知書竟被他人冒領，對方更頂替她升入中專並進入農業銀行工作30年。她此後一直向當地公安及金融監管局等有關部門反映情況無果，警方更於今年4月撤案。她揚言儘管警方在形式層面撤案，但她將繼續對冒名頂替者提起民事訴訟。

朱麗春2020年12月在他人告知下，獲悉其身份被冒名頂替多年一事，並於前年3月向警方報案。警方經調查取證，發現冒名頂替者為解某某，她對冒用朱麗春身份一事供認不諱。解某某於1990年冒領朱麗春的長春市電腦職業技術學校錄取通知書，並入校就讀，後在1993年畢業後進入中國農業銀行股份有限公司吉林省分行工作，如今即將退休。解某某父親更聲稱，朱麗春父親朱某當年同意借出朱麗春的身份，惟朱某日前受訪時否認此事。

朱麗春到銀行查詢個人徵信資訊發現，其名下擁有多個銀行帳號和多套房產資訊，但有關資產均與她無關；名下社保、醫保和公積金也皆被開通，且繳費多年，朱麗春本人卻無法使用。朱麗春憶述當初因未能如願取得錄取通知書，在家中沮喪度日數年後外出打工，因沒有足夠高的學歷，多年來曾從事過侍應員、銷售員，甚至一度成為拾荒者，現在只能在親戚開設的藥局打工，藥局的雜物間便是她近十多年來的住所。她指自發現此事的3年來便難以平伏心情，揚言將繼續維權，討回公道。