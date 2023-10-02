陸軍士官長搞大下屬妻肚　丟工再賠30萬元新台幣

台灣陸軍602旅一名一等士官長，早前偷吃下屬的妻子並導致對方懷孕，令下屬怒告求償130萬元（新台幣，下同，約31.5萬港元）。法院查出，士官長曾承諾替女方付墮胎費、還聲稱會負責任、不會丟下她，可見兩人均承認發生關係，判士官長賠償下屬30萬元（約7.2萬港元），可上訴。

根據判決書，在602旅擔任士官的女事主與士官長有婚外情，雙方多次出遊，並發生性關係，雙方甚至公然於住家附近之路邊擁吻、愛撫。即使丈夫出聲喝斥，妻子仍表現出若無其事自然神態，讓丈夫飽受痛苦而選擇離婚。

士官長辯稱，自己為單親父親，因此與異性同袍很有話聊，除子女教養話題，亦會針對異性友人感情上之煩惱給予建議。女事主常因丈夫外遇問題而與原告發生口角，才以福利委員關懷居民之心意，安慰關心對方。事後，女事主與丈夫離婚，卻發現不慎懷孕，不願將胎兒生下來，亦不願讓丈夫知悉懷孕，才找他討論墮胎事宜，尋求意見及幫助。

但法官認定若非兩人發生性關係導致女士官懷孕，士官長與女方為何要互相表示對於此事均有責任，士官長又為何會稱壓力大、不會丟下女方，且願意承擔墮胎費用、並協助女方進行身體後續調養。可以判定士官長導致女方懷孕。因此判士官長須賠償。