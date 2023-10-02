美台國防工業會議維州開幕　討論明年大選後政策變化

美台商會主辦的「2023年美台國防工業會議」周日（1日）起在美國維珍尼亞州威廉斯堡舉行3天，會議聚焦重新評估台灣面臨的威脅，包括台灣和美國明年分別舉行大選後可能產生的政策變化。

美方出席者包括美國在台協會（AIT）主席羅森伯格、前美軍太平洋艦隊司令史威夫特、前美軍太平洋海軍陸戰隊司令魯德、國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福，還有國務院和五角大樓代表。台灣則由國防部副部長率團，成員包括國安院國防戰略與資源所長蘇紫雲、退役海軍上將陳永康、退役中將田在勱、民進黨國際部主任趙怡翔、民眾黨立委吳欣盈。

根據議程，會議針對台灣面臨的最嚴重威脅進行最新評估，研究主要風險的根源及新威脅，以及討論俄烏戰爭的影響及供應鏈挑戰。同時，與會者將探討美國的台灣防務政策如何改變和擴大、台美新雙邊溝通管道，以及美台防務合作的能力差距，研究如何填補這些缺失，讓新興技術及產業發揮作用。會議亦關注資訊作戰、網絡安全，研究台美公司如何合作應對威脅，並檢視台灣關鍵基礎設施及戰略癱瘓於潛在衝突中可能發揮的作用，而美台工業界能提供甚麼解決方案。