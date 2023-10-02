台首艘自製潛艇機密疑外洩　高檢署調查

台灣首艘自製潛艇海鯤號於上周四（9月28日）下水，自製潛艇專案小組召集人黃曙光指控有一位立委從中作梗，向中國大陸當局洩密。前海軍顧問郭璽點名指摘國民黨立委馬文君洩漏潛艇機密資料，馬文君則批評郭璽是手段邪惡的軍火掮客等。兩人周一（2日）互相起訴對方誹謗，分別到台北和南投地檢署提告。台灣高等檢察署表示，已正式分「他字案」進行調查，全案將朝「外患罪」方向釐清疑點。

「他字案」意指檢方認定有犯罪嫌疑，但犯罪事實與犯罪行為人不明確。黃曙光日前爆料稱，在外購潛艇紅區關鍵裝備時，有立委曾因有軍火商未能投得案子，把資料直接丟給大陸大使館，讓對方向出售國家施壓；紅區裝備即聲納系統、戰鬥系統等。黃曙光沒有未公開此人姓名，郭璽即指控是馬文君，稱她把機密資料交給外國，要求對方道歉和辭任立委。

馬文君周一早上到南投地檢署控告郭璽加重誹謗，指對方毫無證據，相關影射內容對她傷害最大，反指對方是軍火掮客、海軍黑幕、黃曙光打手等。郭璽批評馬文君的指控是造謠抹黑，與事實不符，同日向台北地檢署提告馬文君加重誹謗，並提出民事索償300萬新台幣（約73萬港元）。