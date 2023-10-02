2乘客吸電子煙無視勸阻　辱罵攻擊空中服務員

台灣傳媒周一（2日）報道，長榮航空一班從英國倫敦經泰國曼谷飛往台北市的航班，有一名外籍女乘客於起飛約5小時後自行坐到豪華經濟艙，並與同行男乘客抽電子煙，被空中服務員勸阻後辱罵及攻擊對方。機師考慮到客機安全，決定轉降奧地利維也納國際機場。

涉事航班編號為BR68，機型為波音777-300ER，機上共載有340名乘客，包括一名嬰兒。事發於當地上周六（9月30日），涉事女乘客於客機飛行期間自行從經濟艙走到豪華經濟艙就座，且拒絕返回原先座位或付費升級，並與涉事男乘客於4號艙門附近抽電子煙。空中服務員制止無果，二人一度情緒失控，使用不當言語辱罵及攻擊空服員。

長榮航空指，事發時空中服務員曾以機上的保安裝備控制涉事男女，機上8名旅客亦協助勸告和壓制，但二人不斷有躁動和脫序行為，機師最後決定改為降落維也納國際機場，並通報當地警方處理。因機組人員執勤時間問題，長榮航空事後安排他們及其他乘客在當地入住旅館休息，部分不符合入境維也納資格的旅客，則獲提供餐券和安排至特定區域休息。