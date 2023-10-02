台製潛艇洩密疑雲　發展時序一覽

台灣首艘自製潛艇海鯤號於上周四（9月28日）下水，隨後爆出有立委從中作梗和洩密疑雲。目前台灣檢方已介入調查，釐清相關疑點。以下是事件發展時序：

9月27日：

台灣傳媒報道，自製潛艇專案小組召集人黃曙光披露，有一位立委針對自製潛艇一事「一直在搞」，更有台灣軍火商把資料交給中國大陸大使館。

9月28日：

台灣首艘自製潛艇海鯤號舉行下水儀式，黃曙光回應涉事立委身份時稱「我不知道，你們自己去猜吧」；前海軍顧問郭璽點名指摘國民黨立委馬文君洩漏自製潛艇機密資料。馬文君指「影射的殺傷力最強」，呼籲黃曙光「少來這套」。

9月29日：

馬文君呼籲黃曙光公開「賣台」的立委身份，否則就是包庇；又指控郭璽軍旅生涯中斷後，曾經到中國大陸發展，「直接轉行當軍火掮客」。

9月30日：

郭璽聲稱馬文君要求看裝備的輸出許可，因看不懂英文而只好記下來，再到會場外打電話，「進進出出6、7次」，但她沒有簽署保密協議。馬文君在律師陪同下，到南投地方檢察署控告郭璽觸犯《加重誹謗罪》。

10月2日：

最高檢察署宣布把相關資料分案，分別交由台灣高等檢察署及台北地方檢察署偵辦。郭璽到台北地方檢察署控告馬文君涉嫌加重誹謗；馬文君稱若她有找黃曙光「要過蠅頭小利或任何利益，或把機敏情資給中共」就切腹，或否請黃曙光切腹。