小犬逐漸移向台灣南部沿海　今午或發陸警

強颱風「小犬」周二（3日）逐漸靠近台灣南部沿海，台灣氣象署持續發布中度颱風海上警報，預計同日下午發布陸上警報，預計周三（4日）至周四（5日）風雨最大，受影響地區包括宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東。大陸中央氣象台周二上午6時發出颱風黃色預警。

台灣氣象署表示，周二上午8時，小犬的中心位於鵝鑾鼻東南東方約460公里海面，以每小時11公里速度向西北轉西移動，中心氣壓940百帕，近中心最大風速14級（約每小時162公里），七級風平均暴風半徑250公里。受颱風外圍環流影響，台灣的北部、東北部地區周二有短暫陣雨，其中東北部山區或有局部大雨。花蓮、台東地區局部陣雨，中南部多雲到天晴。小犬持續往西北西靠近台東或恆春半島，有機會登陸南台東，陸上警報首波警戒區可能包括花蓮、台東或恆春半島。

大陸中央氣象台預計，小犬以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣南部沿海靠近，強度變化不大，周三晚至周四早上登陸或擦過台灣南部沿海，之後向偏西方向移動，強度逐漸減弱。周二上午8時至周三上午8時，台灣東南部海面的風力將有9至12級，小犬中心經過的附近海面風力可達13至16級，陣風17級。