台製潛艇洩密案延燒　防長拒揣測交法律處理

台灣首艘自製潛艇海鯤號「內鬼」洩密疑雲持續發酵，日前點名國民黨立委馬文君「賣台」的前海軍顧郭璽周二（3日）加料指控稱，前參謀總長李喜明、退役海軍上校王志鵬及黃征輝與馬文君是一夥，統稱他們叫做賣台集團。國防部長邱國正同日稱，國防部不會揣測誰洩密或誰被冤枉，一切交由法律界定處理。

針對黃曙光早前稱，有人把潛艇「紅區裝備」的資料交給中國大陸大使館。郭壐周二接受電台訪問時再表示，有一個裝備已經做好，還有1、2周便上船付運，但在等待過程中對方突來信說不能交貨，而當時有關裝備實際上已取得輸出許可。郭稱，該裝備出口國是「一帶一路」國家，可能有人把資料交給大陸大使館，大陸因而發揮影響力阻撓裝出口，台灣最後只好啟動另一個裝備來源。郭又稱，李喜明早前出版「台灣的勝算」一書，資料是馬文君辦公室提供，並由黃征輝代筆。李喜明周二否認此事，又稱「隨便他（郭璽）說」。

邱國正周二列席立法院預算報告會議前受訪稱，台製潛艇本來是好事一樁，沒想到會弄至這個地步。對馬文君被質疑拒簽保密協議，邱表示，簽名的含義有點像告知要保密，但並沒有一張紙叫保密協」。台灣前立委邱毅周二在Facebook發文貼文表示，馬文君在潛艇過程有否洩露重大機密以及牽涉貪污圖利，會否擴大到其他的案，或影響其他立委，將是國民黨的更大麻煩。他強調，民進黨已動用高檢署以外患罪偵辦潛艇洩密案，對國民黨的重創只怕要地動山搖。