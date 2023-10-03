批日媒誇大華人赴日遊　華學者斥混淆視聽

中國官媒《環球時報》周一（2日）刊登署名文章，批評日本富士電視台、《每日新聞》等多家媒體，在中國中秋及十一黃金周開始前，密集炒作「從北京飛往東京的航班座無虛席」、「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息，刻意製造「中國人不再在乎日本排放核污水」及「忘性大」等誤導性論調。

文章由黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員、東北亞戰略學院首席專家笪志剛撰寫。文章指出，日媒打包出赴日中國人等於赴日中國遊客的籠統印象，忽略其中包含大量商務往來和留學人員，尤其是所謂赴日航班「座無虛席」中還有日方本國人員的事實。個別日媒在機場採訪「赴日中國旅客」，藉淡化受訪者身份及隱去現場錄音等「另類剪輯」方式，一廂情願地得出「排放核污染水對日本旅遊沒有太大影響」等結論，並營造出中國人自相矛盾等現象，批評日媒故意模糊概念，混淆視聽，更指望借助旅遊蒙混過關，企圖淡化排放核污水責任。

文章又指，不少日媒近日還借日本科學技術政策擔當大臣高市早苗上周參加國際原子能機構（IAEA）大會一事，再度渲染除中國反對外，核污水排放的做法獲國際社會普遍理解及支持，卻罔顧南韓、東南亞其他國家，甚至日本部分漁業團體等人同樣持反對意見及擔憂。文章稱日媒應敦促東京正視和修正核污水排海做法，而非助紂爲虐，日本政府亦應立即停止後續排海計劃，針對已造成的後果作補救。