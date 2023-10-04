強颱風小犬直撲台灣南部吹倒大樹　料明早登陸

強颱風「小犬」直撲台灣南部，當地氣象署周二（3日）發布海上及陸上颱風警報，預計周四（5日）早上登陸台東和恆春半島交界。受強風影響，台中周三（4日）清晨有路旁大樹被吹倒，導致交通中斷。台軍第四作戰區周二已編組1,000多名官兵、123名情蒐官，完成6類、73輛各型車機具檢整，協助地方政府防風救災。

據氣象署觀測，小犬中心周三上午5時位於鵝鑾鼻東面約320公里海面上，以每小時12公里速度向西移動，近中心最大風速每秒43米，7級風平均暴風半徑250公里。氣象署稱，颱風暴風圈已進入台灣東半部近海，對宜蘭、花蓮、台東、南投、苗栗以南及恆春半島將構成威脅。受颱風外圍環境影響，周三風雨集中台灣東半部，周四各地風雨將明顯增強；陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東、南投、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東與恆春半島等地區，新北、宜蘭、花蓮、台東與屏東縣發布豪雨特報。台行政院人事行政處公告，周三下午台東全縣及屏東部分地區停工停課，澎湖雖不在颱風警戒區，但縣府考量風力已達放假標準，決定全縣放假一日。

台中地區自周二晚起吹強風，周三清晨北區太原路上一棵3層樓高大樹被吹倒，造成太原路三段東行中斷，現場一輛私家車和電單車被壓毀，附近一間鐵皮屋亦遭波及，幸無人命傷亡。台中市警察局第二分局接報後已派員到現場設置封鎖線及疏導，並通知建設局派員清除障礙物。