公寓住客須人臉識別進門　檢察院促整改

內媒周二（3日）報道，上海市有住戶指一間長租公寓年初宣布門禁系統將實施「人臉識別」制度，且不提供門禁卡或其他進門識別方式，導致部分住戶擔心個人資訊遭洩露。經虹口區人民檢察院督促整改後，公寓已增加其他非生物辨識驗證出入方式。

住戶楊女士（化名）表示，公寓在她入住後才安裝人臉識別門禁系統，需向管理方提供半身正面照等資訊，對方亦承諾會妥善保管有關資料。虹口區人民檢察院公益檢察官經調查發現，公寓收集租客人臉等個人資料時並未以顯著方式準確、完整地告知處理敏感個人資訊的須知事項，更未採採取保障資訊安全相關的必要措施，管理門禁和人臉資訊的電腦及主機均未設加密處理，且仍儲存着已退租租客、外賣速遞員及訪客等人的人臉資訊。

公寓表示，安裝人臉辨識門禁系統旨在加強安全管理，避免外來人員隨意進出公寓。惟檢察院公益檢察室主任劉慶指，該市商場和超市等公共場所，以及居住小區和商務大樓等區域，均不得以影像擷取、個人識別技術作為出入該場所或區域的唯一驗證方式。公寓最終按有關部門建議落實整改，增設24小時保安人工服務和IC門禁卡等出入驗證方式，同時將門禁系統電腦改為內聯網運行，刪除遠端協助軟件，以及建立陌生人臉資訊定期刪除制度。