華遊客憶述曼谷槍擊驚雲　有人取消後續行程

泰國曼谷暹羅購物城周二（3日）槍擊案造成多人死傷，包括一名中國公民遇難及一名中國公民受傷。現場有中國遊客一度以為是商場辦活動，人群湧動如有明星到訪，後來聽到清晰槍響，才驚覺是槍擊案。另有來自四川成都的遊客表示，已取消後續行程，並購買了周三（4日）的班機回國。

有遊客形容事件太嚇人，令人難以置信，「這可是曼谷市中心。我們隨便叫了個車就走了，不管多少錢」；亦有人指事發突然，避難算有秩序。有來自北京的女子帶孩子來商場用餐卻遇上槍擊案，與其他人在後廚躲藏了十多分鐘後，獲工作人員引導離開。另有遊客則躲在服裝店倉庫，憶述當時還有人想開手機直播，被其他人連忙制止，直言暴露位置的行為太危險。

一名在泰國旅遊的遊客阿森（化名）向內媒表示，他在曼谷、叻武里府等地旅遊時，能看到不少警察在寺廟等名勝古蹟駐守，曼谷地鐵也有要求遊客脫帽、脫墨鏡等管理措施；又指自己當日原打算去事發商場，但臨時決定不去避過一劫，看到新聞報道後非常震驚。雖然有遊客決定提前結束行程，亦有人雖然經歷槍擊案，但仍希望繼續旅遊。