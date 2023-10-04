台警告大陸或藉民調影響選舉　民眾赴陸受查增加

台灣國安局長蔡明彥周三（4日）率相關情報機關首長，在立法院外交及國防委員會作情報工作及國安局業務報告。他會前表示，不排除大陸在台灣總統選舉過程中，透過政治議題操作，對台選民進行認知作戰，甚至可能跟台灣公關公司進行民調，或對選舉產生影響。

蔡明彥表示，國安局重點關注在選舉期間會否出現境外勢力，不排除大陸透過爭議訊息操作影響選情，比較要關注軍事脅迫、政治施壓的動作。針對國民黨立委馬文君遭指控涉及台製潛艇洩密案，蔡稱這是非常重要的議題，案件已進入司法偵查階段，不宜多作評論。至於大陸有沒有透過此議題干預選舉，他指陸方的手法非常多，應尊重司法機關對相關疑點的調查。

蔡明彥提到，大陸新版《反間諜法》於7月1日生效後，台灣人赴陸入出境遭到盤查的次數增加，從上半年4宗增加至下半年9宗。他指出，陸方在盤查期間會去了解，相關台灣人有沒有就政治議題發表言論，或有沒有在手機通訊中談到批判大陸當局的言行。他另指，上月下旬為大陸軍委主導的全軍戰略演習，但對岸確實出現機艦動員、火箭軍試射增加的情況，推斷可能是整頓火箭軍，透過軍演加強控制。