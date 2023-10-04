街頭傳惡臭　揭台軍油管洩漏

消防局及環保局派員到場處理。

台灣高雄市鳳山區周二（3日）晚上街頭傳異味，環保局到場偵測，證實為軍方油管洩漏，經緊急關閉輸油管閥門，沖水稀釋後，直至周三（4日）凌晨才解除危機。台軍第四作戰區周三上午發新聞稿，就輸油滲漏一事致歉。

高雄市消防局周三晚上8時許接獲報案稱，鳳山區建國二路與經武路路口傳出濃烈汽油味，派員到場處理。環保局接獲反映後也派員到場偵測，測出正庚烷數值，才查出軍方管道洩漏油料，隨即通知軍方及中油橋頭供油中心關閉輸油閥門。對於軍方輸送油料洩漏產生惡臭，環保局認為已違反空污法第32條規定，將裁處10萬至500萬元新台幣（約2.5萬至120萬港元）罰鍰。

台軍第四作戰區表示，事件起因為該作戰區所轄四支部鳳山油料分庫屏東作業組當日實施油料管輸油，在建國二路與經武路疑似外洩，已立即停止作業、關閉管道。軍方指派高階幹部赴現場掌握狀況、溝通協處，並採取封鎖現場、勘查及交通管制等安全措施，另通知中油公司開挖、查修管道，保障周邊地區及民眾安全。該作戰區將積極執行後續維修，並協同地方政府，確保安全無虞後再行復工，確保輸油作業安全。