內地鐵路黃金周累計發送人數破億　回程客流今漸增

內地8天的十一中秋假期至周三（4日）進入第6天，部分出遊民眾開始結束旅程，回程客流增大。全國鐵路預計周三發送旅客1,730萬人次，開行11,679列客運列車，其中加開1,260列列車。全國鐵路周二（3日）發送旅客1,701.1萬人次，上月27日中秋十一黃金周運輸啟動以來已累計發送1.14億人次。

長假期間，上海陸家嘴、外灘等觀光熱點滿是遊客，上海地鐵因應公共安全，在特定時間關閉部分地鐵站。有民眾認為，出遊人潮代表消費活力已恢復至疫情前，不過在五一假期爆紅的山東淄博燒烤熱潮已消退，在今個長假打回原形。據統計，上海外灘周日（1日）客流逾61萬，創2019年以來同期新高。

周四至周五（5日至6日）節後返程高峰時段，上海至南京、深圳至香港、上海至杭州、廣州至南寧、北京至上海、廣州至香港、北京至瀋陽、深圳至南昌、北京至青島、北京至大同、深圳至武漢等方向仍有鐵路餘票。長三角鐵路預計發送旅客354萬人次，自上月28日以來每日旅客發送量連續6天突破300萬人次，佔全國鐵路客發量約兩成。