傳養老院深夜虐老　官方澄清：兩名院友起衝突

四川省成都市溫江區日前有民眾拍到，小區隔壁一間養老院疑有老人被毆打，傳出清晰的拍打聲和爭吵、喊叫聲，希望相關部門介入調查。溫江區民政局周二（3日）通報，虐老的說法不實，實情是兩名老人因瑣事引發衝突，護工從旁勸解。

事發於上月27日晚上10時許，在溫江區金馬街道的養老機構2號樓302室寢室內。調查指，同房老人徐某某和蔡某某因生活起居瑣事引發爭執，繼而拉扯，護工賴某某立即趕往該寢室查看。因徐某某情緒激動，吼叫並拍打自己身體，為及時制止和預防衝突升級，賴某某在勸解期間曾用手拍打徐某某肩部兩次，其後找到其他陪護家屬和工作人員合力勸導。賴某某又打視像電話給徐某某的兒子，讓對方協助勸解，事件於當晚平息。

警方到現場勘查、調取視聽資料、收集證人證言、當事人陳述以及其他相關證據資料，並對兩名老人進行身體檢查，未發現異常，故認定事件是兩名老人因瑣事引發的輕微肢體衝突，不存在毆打老人的違法行為。兩名老人及其家屬亦表示，賴某某已護理徐某某5年、護理蔡某某9年，未曾打罵過老人，均認可其工作表現。