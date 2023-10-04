網紅虛構恐嚇案曾獲侯友宜聲援　綠營促道歉

Facebook農業粉絲專頁「Linbay好油」版主兼網紅林裕紘因踢爆進口蛋諸多問題，多次批判台灣農業部，收到不少網民留言攻擊，甚至傳出遭恐嚇人身安全，其後被踢爆是他自導自演。他周二（3日）在Facebook貼出民進黨證，並向大眾道歉，綠營亦要求一度聲援林裕紘的國民黨總統參選人侯友宜道歉。

台媒周三（4日）報道，檢警查出國民黨黨工許哲賓涉嫌協助林裕紘自導自演，依偽造私文書、恐嚇危害安全罪嫌聲押許，桃園地方法院周二凌晨以共犯未到案、有湮滅證據及串證、串供之虞，裁定羈押禁見。38歲的許哲賓任職國民黨政策會，從事網絡社群經營及新聞輿情分析，曾是雲林縣長張麗善的小編。他供稱與林裕紘是舊識，受對方所託傳送恐嚇訊息，以為其找下台階順勢關閉專頁。

有傳林裕紘潛逃到奧地利，他回應稱自己本身要出差，強調會返台面對司法，但拒絕透露目前身在何方。民進黨周三批評，國民黨政策會執行長曾銘宗是抹黑產業鏈最大網軍頭，更要求國民黨主席朱立倫為此事道歉。曾銘宗反擊指，林裕紘已稱是個人私交關係所致，因此跟黨務無關，不排除對民進黨提告。