泰王派代表　探望曼谷槍擊案中國籍傷者

泰國曼谷暹羅購物城周二（3日）發生的槍擊案造成多人死傷，包括一名中國公民遇害及一名中國公民受傷。中國駐泰國大使館微信公眾號周四（5日）發布消息指，泰王佛齊拉隆功和王后素提達周三（4日）上午派代表到朱拉隆功醫院，慰問在槍擊案中受傷的中國公民，並贈送鮮花及慰問品。

周三在醫院探望傷者的中國駐泰大使韓志強接待泰王代表，稱中方願和泰方一道採取更加有力措施，確保中國公民在泰安全。泰王代表表示，泰王和王后對在事件中不幸遇難的中國公民表示哀悼，對遇難者家屬及受傷中國公民表示慰問，希望傷者早日康復。泰國總理社他同日宣布，政府將採取控槍等預防性措施，避免類似事件再次發生。

此外，泰國國家旅遊局等部門亦將採取多項措施，盡快恢復泰國民眾和外國遊客對泰國旅遊業的信心。周三公布的數據顯示，泰國對中國遊客實施免簽證入境政策後的首周，即上月25日至周日（1日），入境泰國的中國遊客數量突破10萬人次，環比增長近72.5%。惟有預測指，十一長假結束後，赴泰等東南亞國家旅遊的中國遊客將有所減少，前往意願減弱。