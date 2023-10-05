內地長假消費熾熱　反向躺平式旅遊異軍突起

今年中秋、十一假期旅遊消費熾熱，除慣常熱門旅遊景點人山人海，有業內人士指出，愈來愈多消費者傾向於選擇小眾城市度假，「反向旅遊」成為新潮流。

網上旅遊平台攜程數據顯示，內地三、四線城市在今年十一長假旅遊異軍突起，淄博、延邊、防城港、酒泉、南陽、廣元、承德、伊春、曲阜、烏蘭察布等城市的旅遊產品預訂量，同比增速均為去年10倍以上。業界人士指出，愈來愈多年輕人傾向選擇一些擁有小機場、旅遊環境優質但知名度較低的旅遊地，民眾在旅遊消費上逐漸恢復理性，會把錢花在更值得的出遊體驗上，願意為更能滿足個性化需求的服務和高口碑目的地「埋單」。

相比以往的特種兵式旅遊（即用最少時間遊覽最多景點），愈來愈多消費者傾向「躺平遊」，深度體驗當地人文特色。美團有關負責人稱截至上月20日，十一期間內地餐廳堂食網上訂座量較2019年同期增長112%。連鎖民宿品牌棲牛民宿營運部負責人尹華玲稱，在酒店躺平式旅遊成為不少消費者的選擇，因此棲牛部分民宿也配備庭院燒烤、家庭影院、露營等多功能設備。業界指躺平遊、反向旅遊成為新潮流，主因是成本低，加上大眾更願意通過輕鬆自在的方式，找到讓自己最舒適的旅行狀態。