廣東因應颱風關閉沿海景區　福建逾千漁船回港

大陸中央氣象台周四（5日）表示，強颱風「小犬」當日上午在台灣屏東鵝鑾鼻登陸後，預計以時速約10公里向西偏北方向移動，或於周六（7日）前後掠過廣東東部沿海，其後強度逐漸減弱。因應風暴逼近，廣東、福建周三均將防風應急響應提升至3級，多地沿海景區宣布關閉。

因應廣東省防汛防旱防風總指揮部周三提升防風應急響應，汕頭、汕尾、惠州、江門當日宣布下午6時起臨時關閉多個景區和濱海旅遊區。深圳除宣布關停景區外，市應急局亦要求住建、城管、水務等部門提前早好各項防風防汛措施，如固定或拆除廣告牌、天秤、玻璃幕牆，以及強化水庫、山塘、河流等巡查和度汛管理。為確保列車運行安全，鐵路部門調整廣鐵管內杭深、梅汕等路線列車運行，從周四至周六停運普速客車6列、變更運行區段4列。

福建省氣象台周四上午對福州、泉州、漳州多地分別發布颱風藍色、橙色和黃色預警，福清、平潭、泉州、晉江等市多個園林、景區已緊急關閉。截至周三下午，位於閩中漁場、閩南漁場、台灣淺灘漁場海域的1,868艘漁船已全部撤離回港、船上逾1萬人上岸；福州以南沿海養殖魚排上的勞動力1.26萬人全部撤離上岸。福建海事局周三通報，將廈漳泉水域列為受颱風嚴重影響水域；截至當日中午該省沿海共23條航線29艘客渡船停航，泉州至金門、馬尾至馬祖、連江黃岐至馬祖3條「小三通」客運航線亦停航。