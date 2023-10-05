台立委涉自建潛艇洩密案　前艦長揭逾3千檔案傳南韓

台灣首艘自製潛艇海鯤號近日爆出「內鬼」洩密疑雲，前海軍顧問郭璽點名國民黨立委馬文君「賣台」，將南韓廠商釋出助台製潛艇大批資料交給南韓國安單位。前海軍艦長黃征輝周三（4日）宣稱，馬文君曾用4個立法委員的公文，將多逾3,000個相關檔案發給南韓駐台代表處，造成韓籍人士被捕。

黃征輝在政論節目上指控馬文君用公文方式，發送大批檔案給台調查局、國防部、海軍司令部以及韓駐台代表處。黃其後向台媒承認「我也是聽說」，並指相關韓籍人士與集團可能涉及詐騙，馬文君既看不懂專業軍事圖紙，但取得與郭璽對立的韓籍遲姓顧問所錄郭壐音檔與所提供台製潛艇資料後，將資料交予韓駐台代表處求證真偽。馬文君議會辦公室反駁稱，她未有將台北市議員徐巧芯手上相同的錄音檔傳給海軍司令部。

台副總統、民進黨總統參選人賴清德周二（3日）在中山大學講座被問到台製潛艇相關問題時，指摘正因國民黨阻擋向美國購買潛艇，才使得台灣的國防建置如此艱辛。前立委郭正亮周三（4日）指出，當年國民黨反對是因為二手潛艇價格太貴，不如自己建造，而且當時的軍港浚深工程尚未完成。