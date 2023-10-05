男子打風觀浪撞車亡　老婦遭玻璃碎割腕斃命

強颱風「小犬」周四（5日）登陸台灣南部，除了為多地帶來狂風暴雨，也導致市面出現不同程度災情。台南市清晨有市民驅車前往觀浪後自撞燈柱，造成1死2傷。台中市亦有一名老婦疑遭被風吹破的玻璃傷手腕動脈，致失血過多死亡。

台南消防周四接報稱，北區和緯路五段與西賢二街交界清晨5時許發生自撞車禍，一名19歲許姓男子周三（4日）深夜開車載兩名男性友人到安平觀浪，回程時自撞路燈，許男送院搶救不治，兩名友人也受傷。警方替許男抽血檢測顯示並無飲酒，詳細車禍原因有待釐清。台中市大甲警分局表示，周四清晨5時20分接獲陳姓老翁報案，指起床發現其85歲妻子倒臥客廳地板，身旁滿布血漬。警員到場調查，發現死者右手腕有刺穿傷，不排除她開關門時，門上玻璃因被風吹破，碎片割傷其腕動脈致流血不止，確切死因仍待驗屍釐清。

小犬周三晚挾破紀錄強風吹襲台東縣蘭嶼鄉，造成嚴重破壞。蘭嶼開元港停泊的船隻九成翻沉或被吹走，港口一片狼藉。靠近海邊建築物倒塌，貨車被吹翻，島上唯一油站的油槍被吹走，有中學受損嚴重。當地居民表示，原以為前一夜可安然度過，誰知颱風逼近時鐵門破損，落地玻璃窗框也被吹歪爆裂，一度躲在廁所避難。蘭嶼鄉長謝胡源稱，當地災情嚴重，幾乎全鄉停電，環島公路中斷。台東縣政府宣布，蘭嶼周五（6日）將繼續停班停課。