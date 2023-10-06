清華大學教授遇電訊詐騙　稱騙術逼真險中招

內地近來加強打擊電訊詐騙犯罪，北京清華大學一名女教授周二（3日）在社交平台講述自己接到電訊詐騙電話的經歷，對方聲稱是電訊服務商員工，指她名下另有手機號一直向加拿大公民發送虛假廣告，如不申訴並獲取警方的立案報告，就要斷掉她目前在本地辦理的手機電訊服務。她差點上當，但最終掛掉電話，嘆言「騙術層出不窮」，令人防不勝防。

清華大學刑法學教授勞東燕表示，周日（1日）接到上述詐騙電話，對方為取得其信任，在電話報了自己的姓名、工號還有處理該事項的文件號，之後說給她轉接廣州公安局的電話。之後一名自稱廣州市公安局民警的男子聲稱要給她錄口供，按規定要錄音錄像，還與她確認是否單獨在房內，並要求她開攝像鏡頭。她愈聽愈覺得可疑，認為是詐騙電話，遂把電話掛掉。

勞東燕事後找了心理學博士被騙的相關報道來看，發現騙局前奏幾乎與她遇到的一樣。根據她了解的電詐案，如犯罪分子拿到受騙人的姓名、手機號、身份證和人臉識別的影像，基本上就能如入無人之境般，把受騙人銀行帳戶內的錢轉走。她指出，每個人都可能被騙，包括自認為警惕心高的人。