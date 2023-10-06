男子染皮膚病嚴重面腫　誘因竟是長期挖鼻

鄭先生感染丹毒致嚴重面腫，誘因竟是他有挖鼻的習慣。

北京一名33歲男子長期挖鼻，近期因面部腫脹就醫，竟查出感染丹毒。有醫生對內媒表示，面部的丹毒往往跟挖鼻孔、挖耳朵有關。小腿也是丹毒的常見發生部位，以搲腳趾縫為最常見誘因。

當事人鄭先生表示，剛開始只是鼻子腫脹，摸到淋巴結腫大，其後去社區醫院檢查被誤診為扁桃體發炎。翌日他整個面部腫脹至眼睛睜不開，且疼痛感明顯，於是趕緊去醫院就診，經診斷為丹毒感染，醫生告知可能是因長期挖鼻導致黏膜受損、經常便秘加上壓力過大，毒素排不出去所致。鄭先生經過中西醫結合治療，7天後消腫，已基本康復，面部還有些紅印，仍在接受光療。

安徽醫科大學第一附屬醫院皮膚科主任醫生張學軍表示，丹毒是皮膚科的常見病，除面部和小腿為常見發生部位，全身疾病包括糖尿病等也是丹毒的誘發因素。他指出，避免和糾正挖鼻的習慣，可預防面部丹毒；積極預防和治療足癬，可有效預防小腿丹毒。北京市宣武中醫醫院中醫科主診醫生姜楠稱，挖鼻孔容易導致鼻黏膜破損，細菌趁機進入，造成丹毒感染。姜楠表示，部分感染情況嚴重，是由於細菌擴散及毒素的作用，可引發腎炎、心肌炎等。