新加坡願提供場地　舉辦兩岸領導人對話會

新加坡總理李顯龍周四（5日）出席在新加坡舉行的「亞洲前瞻高峰會2023」，台灣前總統馬英九亦有出席，建議新加坡舉辦兩岸領導人對話會，如過去兩次般。李顯龍表示，如未來有適合會談的環境，新加坡很樂意這樣做，「我們會很高興坐在那裏，為大家提供會談場所，在一旁倒茶」。

率領名下基金會30名學員訪問新加坡的馬英九在高峰會上表示，如兩岸可達成一些共識，中美也將避免衝突，敦促關心局勢的人鼓勵台灣和大陸對話。李顯龍表示，對話不可或缺，即使雙方意見不一，但至少可針對各自立場達成一定共識。他又指在亞洲，中國是非常好的朋友，美國也是長期以來的朋友；中國能否實現共同繁榮，取決於如何打牌及擴大影響力，而不會讓他國感到受擠壓或脅迫。

訪問新加坡期間，馬英九周三（4日）與新加坡副總理王瑞傑、澳洲前總理霍華德對談，批評民進黨當局不承認「九二共識」，令兩岸關係急劇惡化；又斥台總統蔡英文甚至拋出「兩岸互不隸屬」的謬論，公然兜售「兩國論」，嚴重危害兩岸和平穩定，使其任內成果付諸東流。他強調，民進黨當局連續3年在雙十節的英譯上動手腳，是不折不扣的「台獨」路線，故他今年宣布缺席相關慶典。