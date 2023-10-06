颱風「小犬」漸遠離　全台3.6萬多戶仍停電

颱風「小犬」周三（4日）至周四（5日）吹襲台灣，帶來嚴重破壞，造成1人死亡、356人受傷。全台共發生3,601宗災情，其中台東縣蘭嶼鄉受重創。目前小犬已逐漸遠離台灣，當地氣象署周五（6日）凌晨2時半解除陸上颱風警報，最快中午前解除海上颱風警報，台東、基隆、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮仍有機會出現豪雨。由於颱風造成電力供應中斷，影響學校上課安全，雲林縣政府周五早上宣布麥寮高中全日停課，市民可照常上班。

台氣象署預報員陳姵安表示，小犬的中心周五上午5時在鵝鑾鼻西面約290公里海面上，向西移動，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅，預計未來強度持續減弱且暴風圈縮小。受颱風外圍環流影響，金門及馬祖仍有8至9級強陣風，基隆北海岸、桃園、高雄、屏東沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、屏東、宜蘭及花蓮地區有局部大雨，山區或有塌方、落石。

據災害應變中心統計，截至周四晚上9時，颱風造成全台約38萬戶曾停電，已修復逾34萬戶，尚有3.6萬多戶待修；累計5,865戶停水，尚有3,552戶未恢復；截至當晚8時，包括南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東9縣市累計疏散3,008人；台中、雲林、台南、彰化、澎湖5縣市農業損失共656萬元新台幣（約206萬港元）。對受重創的蘭嶼，國防部及空勤總隊周五上午調派直升機支援，運送救援物資及台電、中油、中華電訊人員到當地協助搶修。