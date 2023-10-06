女子靠WiFi逐戶排查　60公里外小區找回手機

廣東省廣州市一名女子早前遺失手機，因擔心自己已連結的銀行帳戶安全，認為有必要試試把手機找回來。她利用手機上的「查找設備」應用程式，驚覺手機在逾60公里外的佛山市某小區。她通過手機所連接的WiFi帳號逐層逐戶排查，最終鎖定涉事住戶，在警方協助下拿回手機，經過約3周時間終失而復得。

當事人梁女士周四（5日）向內媒透露，手機是在8月27日前後不見，可能是在騎電動車上班時丟失，當時曾給丟失的手機打電話，雖能打通但無人接聽，到後來就直接提示已關機。她上月初發現手機內的支付系統連續幾天收到帳單提醒，是某個遊戲的帳單，不知從何而來，因此擔心銀行帳戶安全。

梁女士利用「查找設備」應用程式找到手機所在小區，每天觀察手機定位移動規律，上月16日抵達手機定位的小區，對樓幢進行地氈式搜索走了逾萬步，翌日終在另一個單元鎖定住戶的門牌號並報警取回手機，但內裏資料及社交帳號內容已被清空，而其身份證、卡片及與手機一起遺失的手機殼則沒法找回。當天她取回手機就離開，未知警方後續如何處理，也沒想過再追究涉事者責任。