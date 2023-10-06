前艦長爆台製潛艇顧問公司沒能力　自認資歷造假

台灣首艘自製潛艇海鯤號的洩密風波愈鬧愈大，國民黨立委馬文君被指摘「賣台」。馬文君稱國防部確認音檔資料並無機敏性，防長邱國正周五（6日）回應稱，交由檢調單位去評定。前海軍艦長黃征輝則於節目中爆料，稱台製潛艇項目的兩間顧問公司都沒能力，甚至自認資歷全屬造假。

黃征輝周四（5日）在節目中指出，包括台製潛艇項目召集人黃曙光，台船公司上下都知道GL、SI兩間顧問公司沒有能力，差別只在GL講英文、是白人，SI是南韓人，在台船的地位就不一樣。GL被形容為詐騙集團，態度很好但能力很差，完全是台船自力就可以做到的程度；SI公司顧問更曾向台方直認，「我們來的所有人員資歷，也都是假的」。

馬文君辦公室周四表示，她把台製潛艇相關音檔資料傳給南韓駐台代表處等機關前，曾跟台國防部常務次長房茂宏確認資料並無機敏性。邱國正承認曾收到房茂宏相關報告，這些事情他都有參與，國防部會配合檢調單位，由其評定有沒有機敏性。他又指，台製潛艇本來是好事一樁，搞到最後大家都不樂見，強調不會偏袒任何一方。