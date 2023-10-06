黃金周國內出遊逾7億人次　內蒙收入近百億人民幣

內地中秋十一黃金周進入尾聲，多個旅遊大省及自治區陸續發布假期前5日，即上月29日至周二（3日）的旅遊「成績表」。其中內蒙古累計接待國內旅客逾1,453萬人次，是去年同期的5倍多；實現國內旅遊收入99.33億元（人民幣，下同，約107億港元），是去年同期的6倍多。文化和旅遊部數據中心最新消息則指，假期前7天國內遊出遊人數達到7.54億人次，年增78.9%；實現國內旅遊收入6,680.9億元（約7,268億港元），年增132.6%。

內媒周五（6日）報道，湖北文旅市場復甦態勢也非常明顯，今年中秋十一假期前5天，564家A級景區共接待遊客逾1,197萬人次，比去年及2019年分別增長逾77%及27%；旅遊收入33.9億元（約36.5億港元），比去年及2019年均增長逾九成。湖南省納入統計監測的954家單位累計接待遊客逾1,528萬人次，年增逾95%，營收21.13億元（約22.8億港元），年增逾74%。四川旅遊景區累計接待約2,426萬人次，門票收入逾2.9億元（約3.1億港元），同比分別增長逾187%和310%。

另外，中國國家鐵路集團有限公司周五發布消息指，周四（5日）全國鐵路發送旅客1,784萬人次，運輸安全平穩有序。周五全國鐵路預計發送旅客1,880萬人次，計劃開行1,2571列旅客列車，其中加開1,852列。