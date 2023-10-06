台外長稱大陸威脅日增　以強化戰力嚇阻戰爭

台灣外交部長吳釗燮日前接受西班牙媒體訪問時稱，大陸對台威脅日增，除派遣機艦赴台周邊活動，更對台灣社會散布虛假訊息、進行網攻及認知戰。他強調，台灣將持續以負責任態度應對，避免挑釁，同時增加防衞預算、強化軍隊訓練及加強不對稱作戰能力，以強化戰力來嚇阻戰爭發生。

吳釗燮表示，台灣藉與歐盟、美國、加拿大、澳洲及日本等理念相近國家加強合作，使大陸了解如對台發動戰爭，也是與全球民主陣營對抗。他指大陸野心不僅止於台灣，更企圖向印太地區擴張勢力。他提到，去年4月大陸與所羅門群島簽署安全協定，更清楚揭示大陸將觸角延伸到太平洋的野心；澳英美三方安全夥伴關係、美日印澳四方安全對話、五眼聯盟、澳日簽署《相互准入協定》等機制，均為嚇阻大陸在印太地區的擴張行為。

談到台灣近年失去一些外交盟友，吳稱因大陸能利用財政資源或向一些國家作出承諾，讓這些國家以為從中獲得更多好處，但幾年過去大陸不是失信食言，就是利誘貪腐官員敗壞政風，無益當地百姓生活。他指出，台灣雖然不是聯合國成員，但與邦交國維持緊密外交關係，也是很多國家在金融、商業等方面的重要夥伴。協助友邦發展，使友邦人民實質獲益，其援外模式與大陸做法截然不同。他又提到，台灣在半導體產業具有關鍵地位，如大陸對台發動戰爭，必將衝擊全球半導體供應鏈。