單身女失蹤前反常　曾給家人轉帳巨款

四川成都一名30歲單身女子半個多月前失蹤，其表妹周四（5日）對內媒表示，表姊失蹤前行為反常，包括曾向父親轉帳1.4萬元（人民幣，下同，約1.51萬港元）。家人已向警方報案並獲受理，警方除根據其手機定位調查，又調取消費流水和通話紀錄，家屬都有了最壞打算。

失蹤女子的表妹李女士稱，表姊是家中獨女，5、6年前大學畢業後一直在成都工作。其表姊上月14日從成都出租屋打包行李，跟着搬屋公司的車將行李運回老家綿陽，同月19日表示要去成都新都區找朋友。閉路畫面顯示，她從卡布里城叫車前往，到郫都區府河附近後便不知所終。李女士稱，該處是拆遷區，監控盲區較多。其表姊最後現身時穿着綠色碎花裙、白色帆布鞋，背着綠色布包，手挽藍色箱子。

李女士認為表姊失蹤前的行為很反常，除了把行李全部搬回家，工資不高的她又分別給父親和家裏轉帳了1萬元（約1.08萬港元）和4,000元（約4,300港元）。李女士稱，表姊以前不論工作多忙，也從不會關掉手機這麼久。失聯前一晚，李女士的表姊曾在微信與朋友聊天，並互道晚安。而失蹤當日，新都區的朋友沒有接到她，也沒人知道她入住哪間酒店。李女士一家曾到派出所查詢住宿訊息，卻一無所獲。