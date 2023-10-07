郭台銘參選連署達門檻　賴清德喊送蕭美琴入總統府

台灣鴻海集團始創人郭台銘與女藝人賴佩霞拍檔，獨立參選正副總統。郭台銘周五（6日）表示，連署周三（4日）已超過門檻，非常感謝連署人支持。民進黨總統參選人賴清德同日在花蓮出席活動，提出將台駐美代表蕭美琴「送進總統府」，令外界再度關注二人會否拍檔競選。

根據中選會早前宣布，今屆總統參選人的連署門檻為289,667人，從上月20日連署旗艦店開站以來，郭台銘已有68個連署站點。其辦公室發言人陳家頤表示，郭台銘在兩周突破連署門檻，連署份數至今已逾30萬份，接下來會繼續衝刺。針對在野整合議題，陳家頤指民眾希望看到理念相同而整合，而非為了權力政治分贓。郭台銘參加廣澤尊王得道飛昇紀念活動時則指，每一個連署都是一個責任，將繼續努力奮戰到底。

另外，賴清德周五到花蓮為民進黨立委參選人張美慧輔選，他致詞時問現場支持者，下月就要總統、副總統登記，副總統人選有沒有聽過甚麼人，支持者高喊「蕭美琴」。賴清德回應指，「蕭美琴也美麗、張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好」，相關言論引來「賴蕭配」的聯想。