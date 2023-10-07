傳台軍多名高層訪英　已爭取艦載雷達提前交貨

台灣海軍康定級軍艦正開展性能提升計劃，其中艦載雷達將換裝英國軍工企業英國航空航天系統（BAE Systems）的997型雷達（又稱Artisan 3D雷達）。台媒周六（7日）報道，中科院院長張忠誠及海軍高層將領日前傳出外訪，拜會相關原廠及友邦政府部門主管，爭取雷達提前交運台灣。

台軍內部傳出張忠誠以及多名海軍將領，上月藉由參訪在英國倫敦舉行的2023國際國防安全裝備展的機會，前往拜訪英國航空航天系統公司總部，洽談Artisan3D雷達採購及交貨時程。台方希望對方能提前交貨運台，以配合台灣新型軍艦的建造時程，據報已獲得對方答允及支持。

報道引述軍方人士指，Artisan 3D雷達目前已在英國海軍多款軍艦上使用，包括伊利沙伯女王號航母等，該雷達能偵測小至網球的物體，並以高效率的速度偵測25公里遠的目標，在不同空層範圍內同時監測及掌握900多個目標的動向，消除相當於1萬個手機信號的無線電干擾。台海軍康定級軍艦性能提升計劃除換裝中科院的華陽垂直發射系統，艦載雷達亦會換裝上述雷達，輕型巡防艦也將採用同款艦載雷達。