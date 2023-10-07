美國豬洗產地惹食安憂慮　台北5業者違規受查

台灣近日發現有業者進口美國豬肉卻標示產地為加拿大、英國甚至本地，國民黨總統參選人侯友宜周五（6日）批評民進黨政府把關不嚴，要求萊克多巴胺（瘦肉精）更要標示清楚。繼台中市公布81間使用洗產地美豬的業者後，台北市周五亦公布抓到5間業者的豬肉原產地標示違規。

侯友宜表示，現在最重要是把美豬重組肉片的流向搞清楚，向全民交代，不然民眾還在擔心多少洗產地豬肉流出市面。桃園市議會國民黨團同日舉行記者會，高喊「加重改標刑責，開放邊境管理，公布所有流向」三大訴求。另有醫生前往高雄市衞生局前喊話，指食藥署與新北、桃園衞生局查獲近10萬公斤美國豬冒充加拿大豬，全已進到消費者肚中，當中可能含萊克多巴胺，嚴重影響消費者健康安全。

台北市公布最新稽查結果，雖然未發現違規批次產品，但意外發現松山區的印盒子廚房使用美豬卻未標示產地，可處3萬至300萬元（新台幣，下同，約7,300至73萬港元）罰鍰。另有4間業者豬肉原產地標示不實，分別將加拿大或美國豬標示產地為台灣、西班牙等，可處4萬至400萬元（約9,700至97萬港元）罰鍰。