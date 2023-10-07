致敬中國動畫百年　交響舞曲重新演繹《大鬧天宮》

1922年，萬氏兄弟創作出中國首部動畫短片《舒振東華文打字機》，開啟了中國動畫新時代。為紀念中國動畫百年，上海交響樂團與北京國際音樂節聯合委約作曲家劉索拉創作新作交響舞曲，用樂隊演奏配合影片播放的方式，將中國動畫史上另一部巨作《大鬧天宮》以嶄新的面貌呈現在觀眾面前。

交響舞曲《大鬧天宮》共分為「花果山美猴王」、「東海得金箍棒」、「官封弼馬」等9個樂章。在長約80分鐘的演出中，劉索拉用音樂語言講述了孫悟空在取經之前怒反天庭的故事，期間展現出不同樂器與曲風特質，例如以戲曲、爵士等元素塑造孫悟空明亮輕快，象徵天界權威的玉皇大帝則伴着格外低沉的管樂出場。

劉索拉表示，這部動畫片給了她很多音樂想像，啟發她為年輕人創作一部有中國傳統節奏的交響舞蹈音樂組曲，希望給年輕人帶來一聽就想跳舞的衝動。自己在創作交響舞曲時，一遍遍地看當年的動畫片，吸收了大量的民間音樂傳統，舞蹈音樂貫穿整個曲子。

儘管《大鬧天宮》原片已深入人心，劉索拉的經典新解仍成功觸動了許多觀眾。一名帶6歲女兒前來的觀眾表示，自己小時候看過很多遍《大鬧天宮》，哪些畫面該配哪些音樂，現在還記得非常清楚，驚訝的是這一版交響舞曲並沒有讓人感覺出戲。