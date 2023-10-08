女子被舉報陪領導喝酒醉倒街頭　3人受處分

山東泰安一名男子早前在網上舉報，其許姓女友天天陪領導喝酒，醉臥街頭，回家就發酒瘋。泰安市聯合調查組上周五（6日）公布調查結果，認定事件涉及違規接受企業宴請，但不存在不正當關係，涉事3人被處分。

調查指，醉酒女子為泰安高新區建設管理部副科級幹部許某，舉報者孟某某為自由工作者，二人今年2月開始交往，8月30日晚酒後因感情糾紛爭執，翌日凌晨孟某某將以往錄製的許女醉酒影片剪輯處理後放到網上。片中提到二人已交往半年，而且男方尚未離婚；又稱泰安高新區黨工委委員、管委會張姓男副主任，泰安高新建設集團股份有限公司人力資源部張姓女部長與許女違規接受企業宴請。

調查也發現，許女及張姓二人還有其他違規接受宴請問題，但未發現許女與張男存在不正當關係。三人違規接受宴請，違反廉潔紀律；許女作為黨員幹部，在公共場所有不當行為，違背社會公序良俗，造成不良影響。張男被撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為二級主任科員；許女被黨內嚴重警告、政務撤職處分，降為九級管理崗；張女被黨內嚴重警告處分，調離工作崗位。