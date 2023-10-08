多地發假期8日旅遊數據　深圳口岸出入境近492萬人次

中秋和十一長假自上月29日至上周五（6日）共8日假期，廣東深圳出入境邊防檢查總站上周六（7日）發布數據顯示，深圳口岸累計查驗出入境人員491.9萬人次，日均61.4萬人次，是2019年同期的110.7%。其中，入境約244.1萬人次，出境約247.8萬人次；查驗交通運輸工具16.5萬輛（艘、架、列）次，較去年同期增長4.7倍。

作為全面復關以來第一個長假，深圳多個口岸創下單日出入境客流紀錄，其中上月30日，內地假期及香港公眾假期重合，深圳口岸出入境人數達73.1萬人次，廣深港高鐵西九龍站口岸出入境人員超10.7萬人次，刷新該口岸自2018年開通以來的最高歷史紀錄。深圳邊檢總站邊防檢查處副處長金建偉表示，該部門公布出入境高峰時段，加強與口岸聯檢單位的聯動協作，開足查驗通道，確保出入境人員快速通關。

深圳灣出入境邊境檢查站另回應稱，受深港兩地假期時長不同影響，經該口岸出入境人員在不同時段呈現不同特色。假期前3日，入境方向主要以香港居民為主，出境方向則為內地居民居多。其中上周一（2日）出現香港居民出境返程疊加內地居民出境高峰，上周五則出現內地居民返程入境小高峰。而羅湖口岸在假期8日的出入境旅客總人數超過122萬人次，單日客流最高峰超過21萬人次。