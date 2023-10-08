小犬向廣東至海南島沿海靠近　新颱風布拉萬生成

颱風「小犬」逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，內地周日（8日）繼續發布颱風黃色警報。中央氣象台當日發布消息稱，颱風中心於清晨5時位於廣東省汕尾市南偏西方大約160公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有14級，即每秒42米，中心最低氣壓為955百帕。受颱風影響，港珠澳大橋將於下午2時30分起臨時封閉。

中央氣象台預測「小犬」將以每小時5至10公里的速度向偏西方向緩慢移動，強度緩慢減弱。受「小犬」和冷空氣共同影響，預計周日至周一（9日）東海大部、台灣海峽、南海北部、北部灣以及浙江沿海、福建沿海、廣東沿海將有6至8級、陣風9至10級的大風。台灣島東北部、廣東中部沿海、珠江口附近將有大到暴雨、局部暴雨，降雨量達100至150毫米。

另外，今年第15號颱風「布拉萬」（Bolaven）於上周六（7日）下午生成，周日清晨5時位於關島塞班東南方向約990公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有8級，即每秒18米，中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑150至200公里。氣象部門預計，「布拉萬」將以每小時10至15公里的速度向偏西轉西北方向移動，強度逐漸增強。