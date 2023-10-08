颱風小犬致多地海陸空交通受阻 港珠澳大橋今午封閉

颱風「小犬」周日（8日）持續吹向廣東和海南等沿海地區，多地海陸空交通受阻，大批旅客行程延誤或取消。港珠澳大橋緊急救援指揮部發布通知，港珠澳大橋主橋於下午2時30分起臨時封閉，解封時間另行公告。

廣鐵集團上周六（7日）發布消息稱，至當日下午2時，鐵路部門已停駛杭深、廣汕、梅汕等路線列車103列，其中動車組列車91列，普速旅客列車12列。颱風帶來大風大雨將對瓊州海峽跨海列車和海南島內列車運行產生不利影響，廣鐵集團計劃對周一（9日）至周三（11日）過海旅客列車採取停駛、調整運行區段等措施，預計停駛過海客運列車6列、變更區段24列。

受颱風影響，海口市交通運輸及港航管理局上周六公布，海口新海港、秀英港、鐵路南港將於周一停止作業。另外，福建漳州車務段管內杭深線泉州、晉江、漳州、雲霄等8個客運站動態調整列車開行方案，上周六至周日共停駛36班旅客列車。廣東深圳鐵路發布消息稱，自上周五（6日）至上周六，對途經杭深線、梅汕線前往潮汕、梅州、廈門、福州等方向的列車採取停駛措施。