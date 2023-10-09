小犬逐靠近廣東到海南沿海　2.6萬多艘漁船回港避風

內地中央氣象台周一（9日）上午6時表示，颱風「小犬」的中心當日上午5時位於廣東省江門台山市東南方約90公里的南海北部海面上，中心附近最大風力12級（每秒33米），中心最低氣壓975百帕。預計小犬將以每小時10公里左右的速度向偏西方向緩慢移動，在台山市近海轉向西偏南方向移動，然後向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。該氣象局上午6時繼續發布颱風黃色預警。

內地中央氣象台預計，周一上午8時至周二（10日）上午8時，東海西部、台灣海峽、南海北部、北部灣北部、瓊州海峽以及浙江沿海、福建沿海、廣東沿海、海南島東北部沿海、廣西沿海陣風將達8至9級，其中珠江口附近海域、南海西北部部分海域將有11至12級陣風。上述期間，廣東西南部局部地區將有100至150毫米大暴雨。

據廣東省海洋綜合執法總隊消息，截至周日（8日）中午12時，全省2.6萬多艘漁船已回港避風，魚排及海洋牧場共約1.2萬人上岸避險。受颱風影響，瓊州海峽客滾船將於周一下午2時起全線停運。