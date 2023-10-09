惠州發展商推半價賣樓　樓盤遭停業整頓

內媒周日（8日）報道，因房地產市場不景氣，廣東省惠州保利陽光城發展商大幅降價賣房，遭已購屋業主的反對。當地房管局目前已強制停業整改該樓盤，在中秋及十一長假期間低價出售的13套房源亦將被退房。

保利陽光城位於惠州市惠陽區淡水片區，距離深圳市坪山區沙田地鐵站僅15分鐘左右車程，屬「臨深樓盤」。有網民上周在人民網領導留言板稱，該樓盤備案價每平方米約1.5萬元（人民幣，下同，約1.62萬港元），最高曾賣至每平方米近1.7萬元（約1.84萬港元），結果本月初開始卻以低價販售樓盤，價格降至每平方米約7,800至8,500元（約8,400至9,200港元）。該網民形容這屬擾亂市場行為，要求發展商立即停止有關行為，並賠償對業主造成的損失。

自前年下旬不少房商債務違約起，降價賣房已成惠州樓市集中現象，樓市經常以折扣價銷售。去年以來，惠州已多次優化購屋政策，目前更全域取消限購，首付比例降至兩成，限售政策也從原本的3年縮短至1年。內媒報道，該市發展商為賣樓，自今年5月起便使出各種行銷手段，包括有部分樓盤推出折價優惠，或贈送40年車位使用權等。