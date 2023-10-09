內地延長假期鐵路服務　累計發送旅客1.95億人次

據中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）周一（9日）消息，為期12日的鐵路十一假期運輸至周日（8日）結束，期間內地鐵路累計發送旅客1.95億人次，日均發送旅客逾1,600萬人次。假日運輸期間，全國鐵路運輸安全和秩序良好，多項指標創歷史新高。

國鐵集團運輸部負責人表示，今年中秋及十一假期，探親、旅遊、短途和中長途客流交疊，旅客出行需求十分旺盛。為此，國鐵集團將假期運輸服務延長，統籌運用高鐵和普速線路，在全國實行高峰運行圖，日均開行旅客列車11,737列，較2019年同期增長22.8%；其中9月22日售票2695.2萬張，創單日售票量歷史新高。

此外，假日運輸期間，鐵路累計發送貨物1.35億噸，貨物運輸保持高位運行，其中發送電煤4,751萬噸，全國371家鐵路直供電廠存煤可耗天數平均保持在33天以上；累計發送糧食346萬噸；中歐班列、西部陸海新通道班列分別發送貨物6.4萬、2.6萬標準貨櫃，同比增長11.1%、14.7%；中老鐵路發送跨境貨物11.1萬噸，同比增長6.7%。