以巴衝突11名美國人亡　華證有公民失聯或受傷

美國總統拜登周一（9日）證實，至少有11名美國公民在哈馬斯突襲以色列時死亡，華府相信被哈馬斯擄走的人質中可能有美國人，另外亦有其他美國公民失蹤。內地傳媒引述以色列中華商會工作人員指，目前至少有3名中國人受傷，另有4名中國人失蹤，商會正協助使館發布信息尋找失聯人士。

拜登指眾人看得清楚今次慘劇規模之大，由於美國和以色列的關係密切，很多美國人都親身感受到今次襲擊的痛楚及反猶和迫害猶太人的傷痕。拜登強調美國國務院正與以色列政府及遇襲喪生美國人的家屬緊密聯繫，並為身在以色列的美國公民提供協助，選擇離開以色列的人可以循空中和陸路離開。聯邦執法官員正密切監視今次襲擊帶來的潛在國內威脅。

針對有報道指有兩名中國工人在以巴衝突中身亡，中國外交部發言人汪文斌周二（10日）表示，中方正持續核實和了解當中，外交部已指導相關駐外使領館全力搜救相關的失聯人士、救治傷者，敦促外方採取有效措施，保障中國公民機構安全。中方傷者正在醫院接受治療，情況整體穩定。對於中方會否和以方或巴方領導人通話，他稱中方願跟各方保持溝通，為中東和平穩定不懈努力。