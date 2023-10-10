雙十節演說　蔡英文稱和平是兩岸唯一選項

周二（10日）是雙十節，台灣當日早上舉行慶祝大會，由國防部特戰指揮部、三軍儀隊、聯合樂隊等暖場。台總統蔡英文發表任內最後一次雙十慶典演說，強調其政府始終信守承諾、維持現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服。她又指，和平是兩岸的唯一選項，願以對等為前提與北京發展共存之道，發展雙方可接受的互動基礎。

蔡英文的演說分為4個部分，首先談到自建潛艇過程中，突破瓶頸、頂住流言蜚語成功實現，預計在2025年正式服役，不對稱戰力再向上提升；強調不前進就倒退，不奮進就被決定命運。她亦提到政府近年通過婚姻平權法案、推動年金改革以及社宅及能源轉型等政策；又形容台灣已是世界的台灣，傾全力確保安全並穩定兩岸情勢，與全球民主國家深化合作，期許世界因台灣而更好。

台前總統馬英九拒絕參加雙十慶典，同日出席國民黨舉辦的升旗典禮時痛批，蔡英文將慶典英文名改為「Taiwan National Day」是不折不扣台獨路線，不但違憲更罔顧台灣民眾福祉，極其不利也不負責任。他呼籲民眾不能沉默，必須堅定與台獨路線切割，才能保障家園跟子孫的安全，強調明年總統選舉要用選票下架無視台灣人民安全的政府。台北市長蔣萬安回應則指，人民看法是唯一檢驗標準，期許下屆總統守護台灣、維持兩岸和平。