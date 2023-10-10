菲炮艇闖黃岩島附近海域　華海警船驅離

中菲就菲律賓軍艦非法在仁愛礁「坐灘」引發的紛爭持續，中國外交部網站周一（9日）晚回應相關問題並提出5點聲明，強調仁愛礁歷來是中國領土，菲方派軍艦在仁愛礁坐灘嚴重侵犯中國領土主權，造成當前海上事態的責任完全在菲方。中國海警局新聞發言人甘羽周二（10日）表示，菲律賓海軍一艘炮艇當日不顧中方勸阻警告，執意侵闖黃岩島鄰近海域，中國海警船依法對其採取跟監外逼、航路管制等必要措施。

甘羽表示，中國海警船周二在多次喊話警告無效的情況下，採取行動驅離菲律賓海軍炮艇，強調現場操作專業規範、正當合法。甘羽強調，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，菲方行為侵害中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方敦促菲方立即停止侵權行為，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，維護國家主權和海洋權益。

中國外交部批評近來菲律賓在仁愛礁採取的一系列舉動，嚴重侵犯中國的領土主權，中方已就此多次向菲律賓提出嚴正交涉。中方指，仁愛礁無論在地理上、經濟上、政治上或歷史上，都是中國南沙群島不可分割的重要組成部分，已成國際社會廣泛共識；仁愛礁從來不是菲律賓領土，菲方以距離菲領土較近為由對仁愛礁主張主權完全沒法律依據。

中方又指，南海仲裁案所謂裁決非法無效，仲裁庭違反「國家同意」原則，越權管轄、枉法裁判，沒有任何拘束力。中方不能接受菲方一再違背承諾、侵犯中國領土主權的行徑，菲方有責任拖走坐灘軍艦；批評菲方企圖實現對仁愛礁的永久佔領，違反國際法和《南海各方行為宣言》，破壞區域和平穩定，敦促菲方重視中方關切，停止在海上挑釁滋事。