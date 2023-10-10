華稱一帶一路堅持開放包容　不搞封閉狹隘小圈子

國務院新聞辦公室周二（10日）於北京舉行記者會，發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，提出中國願與各國一道落實多項全球倡議，建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

這份白皮書除前言、結束語外分為5個部分，分別是源自中國屬於世界、鋪就共同發展繁榮之路、促進全方位多領域互聯互通、為世界和平與發展注入正能量、推進高質量共建「一帶一路」行穩致遠。白皮書指出，10年來共建「一帶一路」不僅給相關國家帶來實在利益，也為推進經濟全球化健康發展、破解全球發展難題和完善全球治理體系作出貢獻，開闢人類共同實現現代化的新路徑，推動構建人類命運共同體落地生根。

外交部國際經濟司司長李克新指出，「一帶一路」堅持開放包容、合作共贏，倡導共商共建共享，不搞封閉狹隘的小圈子，超越地緣博弈的舊思維，開創國際合作的新範式，惠及各國人民。商務部副部長郭婷婷則稱，重點從建構對外開放新格局、提升產供鏈合作新境界、培育經濟成長新動能、開拓經貿發展新空間４個面向入手，推動「一帶一路」經貿合作進一步走深走實。