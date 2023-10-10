中紀委集中通報　4內鬼遭查處

中央紀委國家監委網站周一（9日）集中公布4名紀監系統「內鬼」被查處的消息，包括廣西壯族自治區紀委常委、自治區黨委巡視辦主任高虹，海南省委統戰部前一級巡視員鍾捷興，寧夏回族自治區紀委前副書記、自治區監委前副主任殷學儒，以及貴州省紀委監委前派駐第十八紀檢監察組副廳長級專職紀檢監察員、一級巡視員徐健生。

高虹曾任興寧區委副書記、區長，自治區紀委黨風政風監督室主任，自治區紀委副廳級紀律檢查員、監察專員，廣西玉林市委常委、市紀委書記、市監委主任等職務。鍾捷興曾任海南省紀委（監察廳）第一紀檢監察室主任，儋州市委常委、市紀委書記等職務。殷學儒曾任固原市人民檢察院檢察長、寧夏回族自治區人民檢察院副檢察長、自治區紀委副書記等職。徐建生曾任貴州省能源監察室任主任、省煤田地質局紀委書記等職。

消息指，高虹和鍾捷興涉嫌嚴重違紀違法，前者主動向組織交代問題，兩人正接受自治區及省紀委監委紀律審查和監察調查。殷學儒被指搞兩面派，與不法私營企業主沆瀣一氣，與他人串供、隱匿贓物；違規干預幹部職工職務晉升和錄用，搞權色交易，非法收受他人財物等，被開除黨籍及公職。徐健生則被指私欲膨脹，既想當官又想發財；違規從事營利活動，違規放貸獲取大額回報；大搞權錢交易，非法收受巨額財物，除被開除黨籍，也被取消其享受的待遇。